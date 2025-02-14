Зеленский сделал заявление о меморандуме относительно редкоземельным полезным ископаемым

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина передала проект меморандума о партнерстве американской стороне.

Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности.

"Меморандум (речь идет о проекте меморандума о партнерстве, — Ред.) на основе которого может быть договор, или два, три, пять договоров. Это важно очень. Это важный экономический шаг для защиты наших ресурсов", — отметил президент

Президент уточнил, что увидел меморандум в день приезда министра финансов США Скоттом Бессентом в Украину и выразил благодарность за его визит.

"Да, мы благодарны ему за то, что он приехал. Наши юристы поработали. Мы сейчас передали американской стороне. Посмотрим, что там с этим меморандумом", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский ответил, есть ли у США готовый план по окончании войны.

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