Зеленский сделал заявление о международных войсках в контексте гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский считает присутствие международных войск в стране необходимым условием для каких-либо гарантий безопасности.

Об этом глава государства сказал в ответ на вопрос журналистов.

Зеленский утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли присутствие международных войск в Украине необходимым условием для любых гарантий безопасности.

Реклама

«Если честно, да, я считаю присутствие международных войск — это действительно гарантии безопасности, это усиление тех гарантий безопасности, которые партнеры уже нам предлагают. И это уверенность украинских граждан прежде всего, и гражданских, и кстати, и военных, а также это уверенность бизнеса украинского и международных инвесторов, это уверенность в том, что Путин не придет снова с агрессией против Украины, против мирной Украины», — высказался президент.

Напомним, 26 декабря Зеленский заявил, что войска «коалиции желающих» появятся в Украине только после прекращения огня или завершения войны. Соответствующий договор о защите на земле, море и в небе уже фактически готов, однако его подписание и развертывание контингента состоится исключительно на момент ceasefire.

29 декабря Зеленский сообщил, что Украина и США на 100% согласовали военный блок гарантий безопасности, которые сейчас рассчитаны на 15 лет. Президент Украины заявил, что предложил увеличить этот срок до 50 лет, на что американский лидер пообещал «подумать». Пакет также включает на 90% согласованные совместные гарантии США и Европы и план экономического развития. Зеленский отметил, что такие длительные обязательства станут историческим решением и базовым условием для прекращения огня и проведения возможного референдума.