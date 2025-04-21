Зеленский сделал заявление о мирных переговорах в Лондоне: что сказал

Президент Украины Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах в Лондоне, направленных на достижение безусловного прекращения огня в Украине.

Об этом он заявил после разговора с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Только что говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Хороший и детальный разговор. Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня из дальнейшего", – сказал Зеленский.

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Президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня является первым шагом к миру и выразил благодарность международным партнерам за поддержку. Он также обвинил Россию в затягивании войны, ссылаясь на события во время Пасхи.

В ходе беседы с Киром Стармером также обсуждалась совместная работа в европейских форматах безопасности.

Как сообщает "Суспільне", в составе украинской делегации на переговорах в Лондоне будет руководитель ОП Ермак, глава Минобороны Умеров, глава МИД Сибига и заместитель руководителя ОП Палиса.

Ранее сообщалось, что завтра в Лондоне начнутся мирные консультации по урегулированию войны в Украине.