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Зеленский сделал заявление о мирных переговорах в Лондоне: что сказал
Президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня является первым шагом в мир.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о предстоящих переговорах в Лондоне, направленных на достижение безусловного прекращения огня в Украине.
Об этом он заявил после разговора с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
"Только что говорил с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Хороший и детальный разговор. Уже в среду наши представители будут работать в Лондоне. Украина, Британия, Франция, Соединенные Штаты. Мы готовы двигаться и в дальнейшем максимально конструктивно, чтобы достичь безусловного прекращения огня из дальнейшего", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что безусловное прекращение огня является первым шагом к миру и выразил благодарность международным партнерам за поддержку. Он также обвинил Россию в затягивании войны, ссылаясь на события во время Пасхи.
В ходе беседы с Киром Стармером также обсуждалась совместная работа в европейских форматах безопасности.
Как сообщает "Суспільне", в составе украинской делегации на переговорах в Лондоне будет руководитель ОП Ермак, глава Минобороны Умеров, глава МИД Сибига и заместитель руководителя ОП Палиса.
Ранее сообщалось, что завтра в Лондоне начнутся мирные консультации по урегулированию войны в Украине.