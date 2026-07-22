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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский сделал заявление о мобилизации после замены Сырского: что планируют

Практический и эффективный процесс мобилизации является главным приоритетом для обеспечения реальной способности вооруженных сил Украины выполнять все поставленные оборонные задачи, считает президент.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с предыдущим и новым руководством армии, а также с и.о. министра обороны Евгением Хмарой обсудили, какие организационные решения должны быть реализованы.

Об этом говорится в Телеграм президента.

«Обсудили, какие организационные решения должны быть реализованы. В частности это касается развития украинских киберсил, подготовки воинов и усиления возможностей наших подразделений, развития корпусной системы. Отмечено, что приоритет реальной способности Вооруженных Сил Украины выполнять оборонные задачи — это практический, эффективный процесс мобилизации. Евгений Хмара занимается решением вопросов по поставкам для дипзабастовок и медзабастовок, которые обсуждались в эти дни с боевыми командирами и производителями оружия», — отметил он.

Мобилизация в Украине — последние новости

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада уже в двадцатый раз продлила мобилизацию и военное положение в Украине еще на 90 дней — с 2 августа по 31 октября 2026-го.

Между тем Министерство обороны Украины приступило к очередному автоматическому продолжению отсрочек от мобилизации. В большинстве случаев военнообязанным не нужно повторно подавать заявления или обращаться в государственные учреждения.

Министерство обороны Украины начало очередное автоматическое продление отсрочек от мобилизации. В большинстве случаев военнообязанным не нужно повторно подавать заявления или обращаться в государственные учреждения — если основания для отсрочки остаются в силе, его обновят автоматически.

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Дата публикации
Количество просмотров
1623
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