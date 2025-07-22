Зеленский сделал заявление о новых переговорах с Россией в Стамбуле

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Новая встреча украинской делегации с представителями агрессорки России в Стамбуле может состояться "в ближайшее время".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, было проведено совещание по необходимым Украине результатам переговорной работы.

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"Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренность о новой встрече в ближайшее время. Наша позиция максимально прозрачна. Украина никогда не хотела этой войны, и именно Россия должна завершить войну, которую сама и начала", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Ее возглавит Рустем Умеров. В составе будут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента.

Напомним, накануне Владимир Зеленский сообщил, что предстоящая встреча с российской стороной в Турции планируется на среду, 23 июля. Отметим, турецкие СМИ информировали, что новый раунд может состояться либо 23 июля, либо 24-го.

В свою очередь, в Кремле заявили, мол, Российская Федерация выступает за проведение третьего раунда. переговоров с Украиной . Во время встречи, говорят в Москве, стороны должны обменяться мнениями о меморандумах, потому что эти проекты "диаметрально противоположны".

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Дата публикации 17:05, 21.07.25 Количество просмотров 71 Трамп встретится с Путиным в Китае? Этого не ожидал никто