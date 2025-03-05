Зеленский сделал заявление о переговорах с США и анонсировал первые результаты

Команды США и Украины уже работают над новой встречей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская и американская команды начали работать над встречей.

Об этом шла речь в вечернем обращении президента 5 марта.

"Есть положительное движение. Надеемся на первые результаты на следующей неделе", — сказал он.

Также президент анонсировал договоренность об увеличении украинского производства оружия.

Напомним, Соединенные Штаты приостановили поставки оружия и разведданных Украине, однако с "нетерпением ждут отмены паузы" и работы с Украиной в направлении мира после письма президенту США Дональду Трампу.