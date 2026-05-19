Зеленский сделал заявление о перезапуске отношений с Венгрией: что готовится

Владимир Зеленский и Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

Украина обновила внешнеполитические задачи на май — июнь и готовит перезапуск отношений с новой властью Венгрии. В то же время Киев определил непубличные задачи относительно роли Европы в переговорах об окончании войны.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главы государства, вместе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой были обновлены ключевые европейские внешнеполитические задачи на май — июнь.

«На уровне команды ведем активный диалог с новой властью Венгрии, и есть перспективы конструктивного перезапуска отношений. Министр иностранных дел Украины и другие чиновники готовятся к формату двусторонних консультаций с Венгрией. Рассчитываю на результаты», — отметил Зеленский.

Также стороны обсудили сотрудничество с европейскими институтами для открытия переговорных кластеров в процессе вступления Украины в Евросоюз.

«Украина сделала необходимые шаги, и важно, чтобы был четкий график процессов», — добавил президент.

Отдельно Сибига проинформировал главу государства о контактах с главой МИД Грузии. Украина, по словам Зеленского, настроена на восстановление конструктивных отношений и сотрудничества на основе взаимного уважения и взаимного усиления и готова ко встречным шагам.

«Отдельные задачи определены относительно переговоров об окончании российской войны и возможного представительства Европы в этом процессе — пока эти задачи непубличные», — написал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина ожидает сильной позиции Европы и со своей стороны делает все необходимое, чтобы общеевропейские интересы и украинская позиция были учтены в одинаковой степени.

Напомним, накануне Сибига заявил, что Украина готова немедленно открыть новый раздел в отношениях с Венгрией и начать сотрудничество с новым правительством Петера Мадьяра для восстановления доверия. По словам министра, после переговоров с новой главой МИД Венгрии Анитой Орбан стороны договорились уже на этой неделе провести экспертные консультации для поиска практических решений относительно прав венгерского меньшинства на Закарпатье. Орбан добавила, что переговоры с участием представителей венгерской общины начнутся в онлайн-формате 19 мая, что должно заложить основу для оперативного решения этого вопроса.

18 мая Мадьяр сообщил, Украина и Венгрия начали технические переговоры по обеспечению языковых, образовательных и культурных прав венгерского меньшинства на Закарпатье. По словам премьера, президент Европейского совета Антониу Кошта заверил его, что четко дал понять Зеленскому: уважение прав венгерской общины является обязательным условием для дальнейших шагов Киева на пути ко вступлению в ЕС.

