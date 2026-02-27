Зеленский сделал заявление о победе в войне и судьбе Славянска и Краматорска

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что вопрос победы в войне с Россией зависит от того, как ее определять. Он также прокомментировал призывы отдать РФ часть территорий ради мира.

Об этом глава государства высказался в интервью Sky News.

Победа Украины в войне

Зеленский ответил на вопрос журналиста, может ли Украина выиграть эту войну. Президент отметил, что возвращение всех территорий военным путем сегодня означало бы слишком большие потери.

«Это зависит от того, что люди имеют в виду, когда говорят „выиграть“. Трудно — если говорить о территории, прежде всего. Как вернуть всю землю — на сегодня это очень сложно. И это будет слишком много потерь людей, жизней. И это действительно сложно. Но что хорошо — Россия тоже не может сделать этого на поле боя, поэтому они не выигрывают, а мы не проигрываем«, — пояснил глава государства.

Уступки территориями

Он также прокомментировал призывы отдать России часть украинских территорий ради мира. Зеленский подчеркнул, что передача врагу таких городов, как Славянск и Краматорск, означала бы немедленную оккупацию около 200 тыс. украинцев.

«Кто сказал России, что эти люди хотят быть россиянами? Если нет — их убьют, отправят на фронт или в тюрьму. Так же было в Луганске, Донецке, Крыму», — пояснил президент.

Напомним, накануне Зеленский в интервью FT заявил, что территориальные уступки на Донбассе не остановят войну, поскольку России нельзя доверять. Любая пауза без западных гарантий безопасности позволит Москве только восстановить силы для нового наступления. Президент также отверг обвинения российского диктатора Владимира Путина в необходимости перегруппировки, подчеркнув, что Украине нужен конец войны, а не пауза.

В интервью CNN Зеленский сказал, что Украина готова заморозить войну вдоль линии соприкосновения, хотя это и не идеальный вариант. В то же время он подчеркнул, что страна не будет выводить армию из оборонительных укреплений на Донбассе по требованию России или партнеров, поскольку такие действия были бы бессмысленными.