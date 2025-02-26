Зеленский сделал заявление о прекращении огня

Глава государства высказался о том, как закончится война.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не согласится на прекращение огня без гарантий безопасности.

Об этом глава государства сообщил на брифинге.

Зеленский подчеркнул, что окончание войны должно состояться таким образом, чтобы все знали: завтра она не начнется снова.

"Мы все должны понять, что не будет просто ceasefire (прекращение огня – ред.) – а у Украины нет гарантий безопасности. Так оно не будет. Будет только так: окончание войны так, что мы знаем, что завтра она не начинается. Так будет", – заверил президент.

К слову, в России тоже не хотят прекращения огня. Так, глава МИД страны Сергей Лавров исключил возможность остановки боевых действий по линии столкновения.