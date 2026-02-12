Зеленский сделал заявление о причинах увольнения Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Расследование по поводу коррупционного скандала в энергетике не было причиной увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic.

«У меня были свои причины», — сказал он, не вдаваясь в подробности.

Реклама

В издании отметили, что президент Зеленский годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине по освобождению Ермака, который был главным переговорщиком от Украины.

The Atlantic пишет, что Ермак «враждовал с рядом западных дипломатов и почти со всеми в окружении Зеленского».

«Только прошлой осенью, в день, когда следователи провели обыск в доме Ермака в рамках расследования коррупции, президент согласился уволить его», — напомнили в издании.

Ранее расследование УП установило, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после своей отставки продолжает встречаться и общаться с высокопоставленными чиновниками.

Реклама

В частности, недавно Ермак посещал секретаря СНБО и экс-министра обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах, в его частном доме. Встреча длилась около трех часов.

Напомним, после увольнения с должности Андрей Ермак восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.