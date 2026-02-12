- Дата публикации
Зеленский сделал заявление о причинах увольнения Ермака
Украинский президент утверждает, что причины увольнения руководителя ОП Андрея Ермака не связаны с коррупционным скандалом.
Расследование по поводу коррупционного скандала в энергетике не было причиной увольнения главы Офиса президента Андрея Ермака.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Atlantic.
«У меня были свои причины», — сказал он, не вдаваясь в подробности.
В издании отметили, что президент Зеленский годами сопротивлялся давлению со стороны правительства США и многих своих ближайших союзников в Украине по освобождению Ермака, который был главным переговорщиком от Украины.
The Atlantic пишет, что Ермак «враждовал с рядом западных дипломатов и почти со всеми в окружении Зеленского».
«Только прошлой осенью, в день, когда следователи провели обыск в доме Ермака в рамках расследования коррупции, президент согласился уволить его», — напомнили в издании.
Ранее расследование УП установило, что бывший руководитель Офиса президента Андрей Ермак после своей отставки продолжает встречаться и общаться с высокопоставленными чиновниками.
В частности, недавно Ермак посещал секретаря СНБО и экс-министра обороны Рустема Умерова, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах, в его частном доме. Встреча длилась около трех часов.
Напомним, после увольнения с должности Андрей Ермак восстановил право на занятие адвокатской деятельностью.