Зеленский сделал заявление о регулярных ударах украинской баллистикой

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не раз успешно применяла ракеты «Нептун» и в будущем планирует регулярное использование собственных баллистических ракет.

Об этом глава государства сказал во время Международного форума оборонных индустрий.

«Мы не раз успешно применяли „Нептуны“, наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты«, — заявил Зеленский.

Он отметил, что развитие баллистических ракет — одна из ключевых задач по безопасности для государства, всех предприятий и людей, которые отвечают именно за ракетную программу Украины.

«Своя эффективная баллистика — это одна из гарантий безопасности», — подчеркнул президент.

Он также высказался о потенциале оборонного производства Украины.

«Все партнеры Украины в мире знают — потенциал нашего производства оружия значительно больше, чем финансируется сейчас благодаря нашему внутреннему ресурсу и договоренностям двусторонним с нашими партнерами», — сказал Зеленский.

Напомним, в мае Зеленский поставил задачу ускорить создание украинских баллистических ракет. Речь идет о ракетах «Сапсан».

В июне глава государства информировал, что продолжается разработка возможности массового производства ракеты «Сапсан».

В конце июня руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина официально начала массовое производство ракеты «Сапсан», и что она в мае впервые была использована в бою. Ракета поразила российскую военную цель на расстоянии около 300 км.