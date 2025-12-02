Зеленский сделал заявление о результатах переговоров с США по мирному плану

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Делегация Украины и представители Соединенных Штатов Америки во время переговоров во Флориде доработали Женевский документ по мирному плану.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Работа велась на основе Женевского документа, и этот документ был доработан", - подчеркнул глава государства.

Реклама

По словам президента, секретарь СНБО, глава украинской делегации Рустем Умеров и участники переговоров доложили об основных акцентах американской стороны в диалоге. Украинские дипломаты, говорит Зеленский, работают со всеми партнерами, чтобы европейские страны и участники Коалиции желающих были вовлечены в наработку решений.

"Украина воспринимает всю дипломатическую работу абсолютно серьезно: мы заинтересованы в настоящем мире и в гарантированной безопасности. Именно такой интерес нужно вытеснить с российской стороны, и эта задача может быть реализована только совместно с нашими партнерами", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что секретарь СНБО будет на постоянном контакте с Вашингтоном для определения графика дальнейших встреч.

Напомним, в воскресенье в Майами прошли мирные переговоры между Украиной и США. Госсекретарь Марко Рубио подытожил встречу словами о «достигнутом прогрессе», но подчеркнул, что «еще много работы впереди». Тем временем глава украинской делегации Рустем Умеров продемонстрировал оптимизм.

Реклама

По данным источников ABC News, делегации Украины и США подняли ряд вопросов. Самым сложным, рассказал источник издания, был территориальный вопрос. СМИ со ссылкой напоминают, что РФ продолжает выдвигать требование, чтобы Украина отказалась от неоккупированной территории Донбасса.

Сам Зеленский подчеркнул, что сейчас три ключевые и сложные темы переговоров. По его словам, территориальный вопрос остается самым «сложным». Не менее важными назвал Зеленский гарантии безопасности, где Украина ожидает четкой и предметной позиции от США и европейских государств.