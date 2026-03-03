Зеленский сделал заявление о роли Буданова в переговорах с РФ

Владимир Зеленский и Кирилл Буданов / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему привлек руководителя своего офиса Кирилла Буданова к переговорному процессу о мире. Глава государства стремится создать единый фронт, чтобы лишить Россию возможности манипулировать различными каналами связи.

Об этом Зеленский сказал на брифинге с журналистами после заседания СНБО.

Зеленский о Буданове и уступчивости РФ

Президент ответил на комментарий журналистки, что с назначением Буданова в Офис президента и в переговорную группу российская сторона стала более сговорчивой.

«Я не связываю эти вещи. Я усиливал группу, потому что хотел, чтобы россияне и Соединенные Штаты Америки не работали по разным каналам по окончанию войны. Поэтому в Офисе президента я собрал всех людей, с кем они контактировали в тот или иной момент. Для меня было очень важно, чтобы все работали в одной команде. И сегодня у нас есть одна команда», — рассказал Зеленский.

Он также акцентировал, что Украина не позволит России иметь параллельные каналы по окончанию войны и разделять переговорные команды.

«Я знаю, все равно они (россияне — ред.) всегда хотят иметь параллельные каналы, но мы не дадим им такой возможности разделять и команды, и тем самым разделять украинское общество», — сказал глава государства.

Зеленский об эффективности украинской переговорной группы

Он отметил, что пока преждевременно оценивать работу украинской переговорной команды, поскольку она только начала деятельность. По его словам, ключевым критерием эффективности будет достижение мира.

«Я рассчитываю на Умерова, на Буданова, на Арахамию, на представителей разведок. Очень рассчитываю также на Гнатова», — добавил Зеленский.

Переговоры с РФ — что изменило назначение Буданова

В начале февраля в статье «Украинской правды» говорилось, что привлечение Буданова к переговорам заставило Кремль заменить дипломатов на военных и перейти от исторических лекций к конкретике: срокам, гарантиям и механизмам отвода войск. С приходом нового руководителя ОП украинская сторона отказалась от разрозненных каналов коммуникации в пользу единой позиции, сочетая официальную риторику с прагматизмом.

К слову, Буданов заявил, что несмотря на скептицизм верит в завершение войны через мирные переговоры, которые продолжаются параллельно с боями. Он отметил, что существуют различные сценарии действий, однако успех дипломатии станет победой Украины, обеспечив прекращение кровопролития и устойчивое развитие государства.