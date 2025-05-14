Зеленский сделал заявление о сроках завершения войны в Украине

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Начавшаяся Россией война в Украине может завершиться в любой момент. Пока никто точно знает, как долго еще она продлится.

Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью телемарафону и зарубежным печатным СМИ, эксклюзивно имеющим ТСН.ua.

"Мы все живые люди, разговоры о мире расслабляют, были разные моменты в этой войне. Никто не знает, сколько она будет продолжаться еще, но война может завершиться в любой момент", - высказался глава государства.

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Он впоследствии вновь подчеркнул, что пока никто не знает сроки завершения войны, "но не 10 лет".

"Украина не выдержит... Это дорого стоит для всех и не только для друзей, но и для врагов", - сказал Зеленский.

Прекращение огня в Украине

Украина готовится к переговорам в Стамбуле, которые должны пройти 15 мая. В РФ заявили, мол, Киев и Москва и Украина могут добиться прогресса во время встречи, но для этого есть условия. В частности, Киев должен "отказаться от любых ультиматумов".

В свою очередь, вицемаршал королевских ВВС Великобритании назвал условия, при которых путинская армия остановит наступление. По его словам, если США или Европа действительно введут свои войска на территорию Украины, то наступление российской армии будет остановлено мгновенно.

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В то же время бывший спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер сделал неутешительный прогноз, когда ожидать полного прекращения огня в Украине. Диктатор РФ хочет продолжать воевать, атаковать и бомбить украинские города.

Отметим, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что завершение войны зависит от его решения российского "фюрера" Владимира Путина. Именно он несет ответственность за установление мира с Украиной.

Дата публикации 08:22, 14.05.25 Количество просмотров 2 Переговоры уже завтра! Последние приготовления! Чего же ожидать?