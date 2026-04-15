Зеленский сделал заявление о возвращении мужчин из Германии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он хотел бы, чтобы украинцы, в частности молодые мужчины, возвращались домой из Германии. Однако, в Украине действует закон, который позволяет выезд тем, кто не подлежит мобилизации.

Об этом украинский лидер сказал в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По словам Зеленского, он слышит и понимает призывы немецкого канцлера Фридриха Мерца относительно выезда украинцев за границу, однако подчеркнул, что Украина не может ограничить свободу передвижения.

«В Украине действует закон — мужчины, которые не призывники, могут свободно выезжать. Да, я слышу, что говорит Фридрих, и отвечаю: я не могу запретить людям свободно передвигаться», — сказал он.

Украинский президент признал, что для бюджета Германии социальная поддержка и помощь, которую получают украинцы в этой стране, является большой нагрузкой.

«Я искренне благодарю за то, что вы так помогаете этим людям. Я очень хочу, чтобы украинцы возвращались домой», — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что в Германии находится 1,3 млн украинцев и добавил, что над возвращением их домой должны работать миграционные службы обеих стран.

Напомним, в Миграционной службе Германии сообщили, что в эту страну официально въехало более 1,3 млн украинцев, согласно данным по состоянию на март 2026 года. Среди них значительную долю составляют мужчины призывного возраста, вопрос возвращения которых становится все более актуальным.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия поддерживает усилия Киева по сохранению человеческого ресурса и готовит механизмы для возвращения украинских беженцев домой. Мерц отметил важность ограничения выезда мужчин призывного возраста для обороны и восстановления Украины.

Зато президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые незаконно выехали за границу.