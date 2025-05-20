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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Зеленский сделал заявление о встрече с россиянами после переговоров с Трампом

Америка и дальше должна быть участницей процесса приближения мира, ведь именно США боятся в России.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Зеленский сделал заявление о встрече с россиянами после переговоров с Трампом

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Украина продолжает активно работать с международными партнерами и обсуждает с ними следующие встречи с россиянами, прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова.

Об этом в вечернем обращении сказал украинский президент Владимир Зеленский.

«Я говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом, с главой итальянского правительства Джорджием Мелони, с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, с президентом Евросоюза Урсулой. А также я говорил с премьер-министром Норвегии Стере. Сегодня должны состояться мои разговоры», — сказал Зеленский.

И, как добавил президент, день не заканчивается.

«Нам нужны общие позиции и еще больше скоординированной работы. Дипломатия сильнее, когда все мы вместе.

Он отметил важность того, чтобы Америка была и в дальнейшем участницей процесса приближения мира. Именно Америки боятся в России, ведь именно американское влияние способно сохранить многие жизни.

«Если будет влиять на Путина ради завершения войны. Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами, прямых переговорах, к которым Украина абсолютно готова. И в любом формате, который даст результат», — добавил президент.

Напомним, по мнению генерала Британской армии, Россия будет воевать против Украины не учитывая потери, а из-за незавершенных политических целей диктатора Путина.

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