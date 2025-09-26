Зеленский сделал заявление о выборах в Украине: когда ждать

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине могут состояться только после достижения режима прекращения огня.

Об этом он сказал в интервью Axios.

«Если завтра Путин согласится на перемирие на любой срок — в Украине уже могут быть выборы», — отметил он.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко заявил, что следует принять закон об особенностях проведения послевоенных выборов.

«Действующее законодательство предусматривает алгоритмы того, как должны проходить выборы после завершения военного положения. Но из-за влияния полномасштабной войны мы нуждаемся в корректировке этих процедур. Сейчас, кажется, такой консенсус в обществе и среди политиков, что для подготовки выборов после завершения военного положения требуется больший период времени, чем тот, который определен законодательством», — объяснил он.

Отметим, если бы не полномасштабное вторжение России, то уже в октябре 2023 года в Украине должны были состояться очередные парламентские выборы. А в марте 2024-го — президентские. Однако закон о военном положении четко предусматривает, что осуществлять голосование в условиях военного времени нельзя.

Да и Конституция, как утверждают многие известные юристы, также не позволяет голосовать во время войны.

Владимир Зеленский отмечает, что выборы в Украине состоятся после завершения горячей фазы войны и отмены военного положения.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог 1 февраля заявил, что при достижении соглашения о прекращении огня с Россией в ближайшие месяцы, США хотят, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы до конца года.

В Офисе президента отреагировали на это заявление спецпредставителя Трампа.

«Если план Келлога — это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план. Путина не запугивают эти две вещи», — заявил советник президента Украины Дмитрий Литвин.

В Центральной избирательной комиссии объясняли: президент выполняет свои полномочия по вступлению на пост новоизбранного главы государства, а какие-либо выборы во время действия военного положения, согласно законодательству, не проводятся.