Зеленский сделал заявление о завершении войны с Россией

Война с Россией "ближе к завершению", чем многие думают. Союзники должны более активно поддерживать украинскую армию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News.

"План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны", — подчеркнул глава государства.

По его словам, президент-диктатор Владимир Путин "боится" Курской операции, потому что не может защитить свою территорию. Зеленский отмечает, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить, что он не может защитить всю свою территорию", – отметил украинский лидер.