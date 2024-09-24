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Зеленский сделал заявление о завершении войны с Россией

Зеленский сделал заявление о завершении войны с Россией

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Позиция Украины должна быть сильной, отмечает глава государства.

Война с Россией "ближе к завершению", чем многие думают. Союзники должны более активно поддерживать украинскую армию.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News.

"План победы — это укрепление Украины. Вот почему мы просим наших друзей, наших союзников укрепить нас. Это очень важно. Я думаю, что мы ближе к миру, чем мы думаем. Мы ближе к окончанию войны", — подчеркнул глава государства.

По его словам, президент-диктатор Владимир Путин "боится" Курской операции, потому что не может защитить свою территорию. Зеленский отмечает, что только с "сильной позиции" Украина может "подтолкнуть Путина к прекращению войны".

"Это правда. Он очень боится. Почему? Потому что его люди увидели, что он не может защитить, что он не может защитить всю свою территорию", – отметил украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о пунктах плана победы Украины. Президент отметил, что четыре пункта плана — основные, но еще один, "который нам нужен после войны".

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