Зеленский сделал заявление об антибаллистике и собственной ПВО
Зеленский анонсировал переход Украины к производству полного спектра систем ПВО совместно с партнерами.
Украина активно ищет системы для противодействия российской баллистике и готовит почву для собственного производства средств ПВО. Президент Владимир Зеленский назвал это стратегической задачей, которая будет гарантировать безопасность на десятилетия.
Об этом он написал в сети.
«Фактически ежедневно на политическом уровне, на военном — в коммуникации с партнерами ради ПВО. Мы ищем антибаллистику», — проинформировал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина постепенно приближается к условиям, при которых сможет совместно с партнерами наладить производство систем противовоздушной обороны, включая все необходимые компоненты — от самих систем до ракет.
«Это серьезная стратегическая задача для Украины — реальная задача, которая будет гарантировать защиту на десятилетия», — подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что среди ключевых гарантий безопасности для Украины рассматриваются поставки вооружения, развитие собственного производства необходимого оружия, получение соответствующих лицензий и создание мощной промышленной базы.
Напомним, накануне Зеленский отметил, что внимание США сейчас сосредоточено на войне в Иране, что уже негативно повлияло на Украину из-за нехватки времени у американских переговорщиков. По словам президента, затягивание конфликта приведет к дальнейшему сокращению поставок оружия, а ситуация с дефицитом систем Patriot сейчас является критической.
Основатель компании First Contact Валерий Боровик сообщил, что Украина испытывает катастрофический дефицит кинетических средств ПВО, что критически влияет на способность сбивать баллистические цели и ударные дроны. Несмотря на стопроцентное обезвреживание крылатых ракет благодаря профессионализму военных и отработанной тактике, ключевой проблемой остается недостаточное количество вооружения.