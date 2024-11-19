Зеленский сделал заявление об электронной системе перевода в ВСУ: сколько военных воспользовалось

Президент также анонсировал, что готовится кадровое продвижение в армии без привязки званий к должностям.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заработала система электронного перевода в армии, которой уже воспользовалось более 500 военных.

Об этом глава государства рассказал во время выступления в Верховной Раде.

"Удалось реализовать один из наиболее действенных, на наш взгляд, инструментов гарантирования уважения наших воинов внутри подразделений Вооруженных сил Украины. Уже работает система электронных переводов в армии. В первые дни ее работы в "Армии+" было согласовано уже более 500 переводов", – рассказал Зеленский.

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По его словам, всего приложением "Армия+" уже воспользовалось 410 тыс. украинских военнослужащих, а в системе всего — 1400 воинских частей.

Президент анонсировал, что также готовится кадровое продвижение в армии без привязки званий к должностям.

Напомним, 15 ноября министр обороны Рустем Умеров заявил, что в приложении "Армия+" заработала функция подачи рапорта на смену места службы. Такой процесс перевода в армии очень удобен и занимает лишь около 15 мин.

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