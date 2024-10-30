Зеленский сделал заявление об эскалации войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что солдаты из Северной Кореи, которых отправили в Украину, – это эскалация войны.

Об этом глава государства сказал в интервью представителям СМИ стран Северной Европы.

Зеленский провел параллели с запретом Запада на удары дальнобойным орудием о принципиальных целях на местности русской Федерации. Президента возмущает тот факт, что разрешение на удары может стать эскалацией войны. Впрочем, Москва уже пошла на эту эскалацию, подчеркнул президент.

"Когда мы поднимаем вопрос о дальнобойном оружии, некоторые страны говорят, что это переход "красных линий": "Если мы даем вам разрешение, Россия пойдет на эскалацию". Но северокорейские солдаты — это и есть эскалация. Не с нашей стороны, а со стороны РФ. Выходит, что мы можем защищать нашу страну только тогда, когда они разрушают наши земли и убивают наших детей? Выходит, только в этот момент мы вправе что-то делать? заявил Зеленский.

Как сообщалось, в Кремле цинично описали "мирную инициативу" диктатора Владимира Путина по Украине. В частности, в нем говорится, что "Украина должна покинуть все российские территории".

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