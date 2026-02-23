Зеленский сделал заявление об иностранных войсках в Украине и указал на проблему

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Великобритания и Франция готовы отправить в Украину по 5000 военных, однако возникает ключевой вопрос — где именно они будут базироваться. Президент Владимир Зеленский отметил, что иностранный контингент нужен ближе к фронту, а не в тылу.

Об этом глава государства сказал в интервью BBC.

Зеленский сообщил, что Великобритания и Франция готовы отправить в Украину по одной своей военной бригаде — до 5000 военных каждая. Есть сигналы и из других стран.

Президент указал, что Украина хотела бы видеть этот иностранный контингент ближе к линии фронта, однако партнеры пока не готовы размещать войска непосредственно на передовой.

Зеленский подчеркнул, что Украине не нужны польские войска во Львове, «но партнеры не хотят стоять с нами на первой линии».

Что известно о введении иностранных войск в Украину?

В начале января 2026 года в Париже лидеры Украины, Франции и Великобритании подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на украинской территории после завершения войны. Документ предусматривает создание надежной системы мониторинга прекращения огня под руководством США, которые также обеспечат разведку, логистику и поддержку в случае нового нападения России. Европейские силы будут гарантировать безопасность в воздухе, на море и суше, помогая восстанавливать ВСУ. Кроме того, Великобритания и Франция создадут в Украине военные центры для обслуживания техники и строительства защищенных объектов.

Пресс-секретарь МИД РФ Захарова заявила, что появление иностранных войск в Украине после мирного соглашения категорически неприемлемо для Москвы. Она подчеркнула, что Россия будет рассматривать такие подразделения как законную военную цель.