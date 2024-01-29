Зеленский сделал заявление об окончании войны и Третью мировую

Глава государства убежден, что Россию можно остановить и геополитически, и финансово.
Президент Владимир Зеленский верит, что Россию можно остановить в войне против Украины и не допустить Третью мировую войну.
Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу ARD, сообщили в ОП.
Зеленский ответил на вопрос, дает ли ему что-то надежду, что война закончится в этом году.
"Нужно верить в себя, верить народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается", – сказал президент.
По его мнению, "мы находимся в очень сложном моменте".
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"И геополитически, и финансово можно остановить Россию. Все же можно ее остановить с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить Третью мировую войну", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский подчеркнул, что военная и финансовая помощь Запада была решающей, чтобы Украина выстояла в войне, но для победы этого недостаточно.
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