Зеленский сделал заявление об окончании войны и Третью мировую

Глава государства убежден, что Россию можно остановить и геополитически, и финансово.

Президент Владимир Зеленский верит, что Россию можно остановить в войне против Украины и не допустить Третью мировую войну.

Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу ARD, сообщили в ОП.

Зеленский ответил на вопрос, дает ли ему что-то надежду, что война закончится в этом году.

"Нужно верить в себя, верить народ, в Украину, верить в партнеров и верить в мир. Потому что любая война заканчивается", – сказал президент.

По его мнению, "мы находимся в очень сложном моменте".

Читайте главные новости дня:

"И геополитически, и финансово можно остановить Россию. Все же можно ее остановить с этой войной. Не допустить разрушения Украины, уничтожения нашей нации. Не допустить глобальной миграции. Не допустить Третью мировую войну", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский подчеркнул, что военная и финансовая помощь Запада была решающей, чтобы Украина выстояла в войне, но для победы этого недостаточно.

Читайте также: