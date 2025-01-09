Зеленский сделал заявление об окончании войны в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает все, чтобы уже в этом году война завершилась достойно Украины.

Об этом украинский лидер сказал на заседании в формате "Рамштайн" в Германии.

"Я делаю все возможное, чтобы в этом году эта война завершилась достойно для Украины и всей Европы. Знаю, что могу рассчитывать на вашу поддержку. Мы все должны помнить, что прекращение войны является нашей общей целью. Нашей, а не российской. Этого хотят украинцы, европейцы, американцы и многие наши глобальные партнеры, — подчеркнул глава государства.

Зеленский говорит, что прекращение начавшейся Кремлем войны является общей целью Украины и ее партнеров, а не России. Чтобы сдержать агрессора, отмечает президент, Украина стремится к рекордному производству в этом году. По его словам, уже заключено 27 договоров с партнерами, но этого недостаточно.

Президент отметил: такие страны, как Япония, Саудовская Аравия и Аргентина, также желают мира Украине. Однако российский диктатор Владимир Путин не только держится своих инвестиций в агрессию, но удваивает их. В частности, за счет Северной Кореи.

Напомним, Владимир Зеленский назвал событие, ставшее одной из побед в войне с РФ. Он напомнил о том, что 6 января прошло пять месяцев после начала Курской операции. Украинские войска продолжают удерживать буферную зону на территории России.

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