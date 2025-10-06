Зеленский сделал заявление про Орбана и вступление Украины в ЕС

Виктор Орбан и Владимир Зеленский / © press-centr.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан останется в истории единственным главой правительства, который тормозил вступление Киева в Евросоюз.

Об этом глава государства высказался во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом 6 октября.

По словам Зеленского, Орбан просто тормозит необратимый процесс по вступлению Украины в ЕС.

«Это просто несправедливо рассказывать байки об Украине. Это сегодня один человек, которому кажется, что у него есть влияние. Влияние есть только у времени. Премьер-министр Венгрии, к сожалению, сейчас просто тормозит этот процесс, который необратим. Украина все равно будет (членом ЕС — ред.)», — подчеркнул президент.

По его мнению, Орбан останется единственным премьер-министром в истории, который тормозил вступление Украины в ЕС.

Напомним, накануне Орбан в очередной раз заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС — главным образом из-за финансовых рисков. По его мнению, членство заставит страны-члены Евросоюза «платить Украине деньги» по различным программам, и Венгрии это не нравится. Орбан считает, что достаточно лишь стратегического партнерства с Киевом.

А еще Орбан сказал, что венгры не хотят быть в ЕС вместе с украинцами, чтобы «не разделить их судьбу». Политик назвал судьбу Украины «очень сложной», поскольку страна «живет рядом с Россией» и постоянно находится в состоянии войны.