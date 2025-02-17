Зеленский сделал заявление об участии Китая в мирных переговорах

По словам президента, Китай стал проявлять заинтересованность в давлении на Путина для окончания войны.

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил участия Китая в мирных переговорах. В то же время он акцентировал, что за столом переговоров должны быть только те, кто может взять на себя ответственность по гарантиям безопасности, помощи и остановке российской агрессии.

Об этом глава государства сказал журналистам 17 февраля по результатам визита в ОАЭ.

Зеленский ответил на вопрос, готов ли рассматривать Китай за столом мирных переговоров.

"Относительно Китая. Смотрите, мы ведь всегда говорили, что мы готовы иметь присутствие серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готов взять на себя ответственность как гарантий безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", — рассказал президент.

Он обратил внимание, что Китай стал проявлять заинтересованность в давлении на президента России Владимира Путина для окончания войны.

"Встреча была у Сыбиги и Ван И. Встреча была важна. Там он встречался вместе с главой моего офиса Андреем Ермаком. Важно нам говорить с руководителями Китая, способствовать давлению на Путина, чтобы он закончил войну. Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая", — сказал Зелен.

Он считает, что это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы.

Президент добавил, что Украина не может быть против того, когда другие государства, особенно страны Глобального Юга, заинтересованы в помощи ей и давлении на Россию для окончания войны.

"Поэтому я считаю, что это важная встреча. За этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", – добавил глава государства.

Кстати, по информации WSJ, китайские дипломаты через посредников предложили команде президента США Дональда Трампа организовать саммит с лидерами России без участия Зеленского. Белый дом отверг эту инициативу.