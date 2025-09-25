Владимир Зеленский / © Associated Press

Россияне должны закончить войну, или им понадобятся бомбоубежища.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios.

«Они (россияне — ред.) должны понимать, что Украина будет каждый раз отвечать. Атаковать будут нас — будет ответ», — предупредил президент.

Президент также заявил, что Украина не будет бомбить гражданское население, потому что «мы — не террористы». Но он намекнул, что центры российских властей, такие как Кремль, вполне могут стать мишенями.

Напомним, Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН подчеркнул, что международные нормы не работают в полной мере, если нет влиятельных партнеров, отстаивающих их на деле.

Отметим, в ночь на 25 сентября российская армия атаковала Украину 176 ударными БпЛА типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов. Ориентировочно 100 из них были именно «Shahed».