Зеленский сделал заявление относительно позиции США на переговорах о завершении войны на переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский отметил конструктивную позицию американской стороны перед переговорами по завершению войны, которые состоятся в ближайшее время.

Об этом он сказал в своем обращении вечером в субботу, 29 ноября.

Президент сообщил, что вечером по американскому времени украинская делегация, которая будет участвовать в переговорах, уже будет находиться в Соединенных Штатах.

«Будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинская делегация получила необходимые директивы по ведению переговоров.

«Я ожидаю от ребят работу согласно четким украинским приоритетам», — подытожил президент.

Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских стран, где обсуждался 28-пунктовый план прекращения войны.

На основе проведенных консультаций стороны подготовили обновленный рамочный документ о прекращении огня в Украине.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира.