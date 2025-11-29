- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 2374
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский сделал заявление относительно позиции США на переговорах о завершении войны на переговорах
Украинская делегация получила необходимые директивы по ведению переговоров в Соединенных Штатах.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил конструктивную позицию американской стороны перед переговорами по завершению войны, которые состоятся в ближайшее время.
Об этом он сказал в своем обращении вечером в субботу, 29 ноября.
Президент сообщил, что вечером по американскому времени украинская делегация, которая будет участвовать в переговорах, уже будет находиться в Соединенных Штатах.
«Будет продолжен диалог на основе пунктов из Женевы. Дипломатия остается активной. Американская сторона проявляет конструктив, и вполне реально в ближайшие дни доработать шаги, чтобы определить, как достойно закончить войну», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, украинская делегация получила необходимые директивы по ведению переговоров.
«Я ожидаю от ребят работу согласно четким украинским приоритетам», — подытожил президент.
Напомним, 23 ноября в Женеве состоялись переговоры между делегациями Украины, США и ведущих европейских стран, где обсуждался 28-пунктовый план прекращения войны.
На основе проведенных консультаций стороны подготовили обновленный рамочный документ о прекращении огня в Украине.
29 ноября президент Украины Владимир Зеленский утвердил обновленный состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с Соединенными Штатами, другими международными партнерами и представителями РФ по достижению устойчивого и справедливого мира.