Зеленский сделал заявление после переговоров Трампа и Путина

Президернт Украины Владимир Зеленский пока не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом после его звонка руководителю Крмемля Владимиру Путину. Впрочем, Зеленский надеется, что разговор с Трампом впереди.

Об этом глава государства сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент " Общественного".

"Я рассчитываю, что у нас будет разговор с президентом Трампом, мы поймем детали. Мы всегда поддерживали позицию не бить каким-либо оружием по энергетике", — сказал президент.

Зеленский также отметил, что хотел бы, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего действительно хочет Путин.

"Я бы очень хотел, чтобы президент Трамп услышал и увидел, чего хочет Путин. Путин хочет совершить несколько наступательных действий на Запорожском направлении, на востоке, на Харьковском и Сумском направлениях. Для чего? Для того чтобы максимально давить на Украину и уже тогда выдвигать ультиматумы с позиции силы", — сказал украинский президент.

Трамп и Путин договорились об отказе на удары по энергетической инфраструктуре, в то же время Путин не принял предложение США о полном прекращении огня на 30 дней — об этом свидетельствуют заявления Кремля и Белого Дома.

Напомним, 18 марта прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Телефонные переговоры продолжались около двух часов.

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