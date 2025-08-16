Зеленский сделал заявление после разговора с Трампом и сообщил о дальнейших шагах

Украинский президент Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Украинский президент Владимир Зеленский 16 августа после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил о дополнительном скоординировании позиции Украины с европейскими лидерами.

Об этом Зеленский сделал сообщение на официальном канале.

«Позиции очевидны. Надо достичь реального мира, который будет продолжительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями. Надо поскорее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры. Надо освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей», — написал он.

Реклама

Зеленский также подчеркнул необходимость вернуть домой тысячи наших людей, которых до сих пор содержат в российской неволе.

«Нужно сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация», — добавил он.

По словам Зеленского, он сказал Трампу, что должно быть ужесточение санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны.

«Санкции — это действенный инструмент. Необходимо надежно и долгосрочно обеспечить безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в том числе территориальный, не решается без Украины», — сказал Зеленский.

Реклама

Напомним, президент США после встречи с Владимиром Путиным 15 августа заявил об «отличном и очень успешном дне на Аляске». А для завершения войны России в Украине, считает он, следует сразу перейти к мирному соглашению, а не устанавливать режим прекращения огня.