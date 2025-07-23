Зеленский сделал заявление после встречи с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов

Президент Украины Владимир Зеленский с руководителями основных правоохранительных и антикоррупционных органов / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский 23 июля провел совещание с руководителями основных правоохранительных и антикоррупционных органов

Об этом глава государствасообщил на своем канале в Telegram.

«Собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, был также Генеральный прокурор. Очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг — российские оккупанты, и защита Украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит — реальное ощущение справедливости», — говорится в сообщении.

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Президент отметил, что уголовные производства не должны длиться годами без приговоров и подчеркнул, что «те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания».

Зеленский выразил благодарность участникам встречи, а именно СБУ, НАБУ, САП, НАПК, ГБР, МВД, Генеральному прокурору.

«Спасибо за готовность работать в команде — в команде Украины. И ради интересов Украины. Мы договорились, что все будут работать исключительно конструктивно. Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждого института. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждого института, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим», — добавил глава государства.

Зеленский также заявил, что «глубокая рабочая встреча по плану общих действий» состоится на следующей неделе.

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«А за две недели должен быть готов совместный план — какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества», — подчеркнул президент.

Что предшествовало

22 июля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №12414. Документ вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования определенных уголовных правонарушений во время военного положения.

Основной сутью поправок стало значительное изменение подчиненности и уменьшение независимости двух антикоррупционных органов — НАБУ и САП.

После голосования закон сразу подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, а впоследствии — президент Владимир Зеленский.

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Протестные акции с призывами к президенту наложить вето на закон прошли 22 июля в Киеве, Львове, Одессе, Днепре и других городах.

В вечернем обращении президент заявил, что антикоррупционная инфраструктура должна работать стабильно и без всякого внешнего влияния, особенно — без российского.

«Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний — от этого надо все очистить. И справедливости должно стать больше», — подчеркнул президент.