Зеленский сделал заявление в годовщину сбития MH17: "Государство-террорист ответит за все преступления"

Президент Украины подчеркнул, что эта трагедия никогда не будет забыта.

В девятую годовщину катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта совершенная агрессором трагедия никогда не будет забыта.

Об этом глава государства написал в Сети.

Зеленский указал, что 17 июля в Украине чтят память жертв крушения рейса MH17, который российские террористы сбили в небе над Донбассом.

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"Наши мысли и сердца вместе с семьями и близкими каждого и каждой из 298 погибших. Эта трагедия, вызванная агрессором, никогда не будет забыта. Государство-оккупант, государство-террорист ответит в полной мере за все преступления, совершенные в Украине", – заверил украинский президент.

В годовщину катастрофы самолета заявление сделал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он напомнил, что Россия сбила рейс MH17 девять лет назад, убив всех 298 человек на борту.

"Она (РФ – ред.) годами лгала о трагедии, пытаясь избежать ответственности, пока голландский суд не установил правду. Мы грустим по жертвам MH17 и повторяем: ответственность за российские преступления неизбежна", – написал в Сети министр.

Что известно об сбитии рейса MH17 и виновников

Напомним, в небе над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года был сбит пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний" рейса MH17. На авиаусдне, следовавшем из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли все присутствовавшие там 298 человек.

В ноябре 2022 года Окружной суд Гааги признал виновными в сбитии самолета рейса МН17 россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. В решении суда указано, что самолет был сбит ракетой из ЗРК "Бук", доставленного на контролируемую боевиками часть Донбасса из России.

После приговора суда в России заявили, что не собираются выдавать Нидерландам Гиркина и Дубинского.

Заметим, в феврале 2023 года следователи сообщили об "убедительных признаках" того, что президент РФ Владимир Путин лично принял решение о поставке ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет рейса MH17. В то же время прокуратура тогда заявила о приостановлении уголовного расследования катастрофы: там сослались на недостаточность доказательств для начала каких-либо новых уголовных преследований.

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