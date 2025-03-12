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Зеленский сделал жесткое заявление об ответе на российские удары

Зеленский сделал жесткое заявление об ответе на российские удары

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

"Убивать наших людей и не получать ответ – такого не будет", – подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на российские удары по территории государства всегда будет ответ.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции 12 марта.

Президент привел пример сегодняшней атаки баллистикой на Кривой Рог, где была повреждена гостиница, погибла женщина и пострадало много людей.

"После этого удара украинские войска будут отвечать или нет? Ответ, очевидно, понятен. Это не демонстрация силы. Но это демонстрация того, что мы независимы, мы являемся суверенным государством, и на любой удар ты всегда получишь ответ от такой страны как Украина", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил: "Мы ничего не начинали. Они (россияне – ред.) начали войну".

Президент в очередной раз акцентировал внимание на стремлении Украины к миру, которое государство продемонстрировало на переговорах в Саудовской Аравии 11 марта.

"Мы вчерашними решениями демонстрируем – мы хотим закончить эту войну. Но убивать наших людей и не получать ответ – такого не будет", – заверил Зеленский.

Напомним, 12 марта россияне нанесли двойной ракетный удар по Кривому Рогу. Было попадание в объект гражданской инфраструктуры. Погибла женщина, еще 14 человек получили ранения.

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