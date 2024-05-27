Зеленский шокировал данными, сколько КАБов Россия сбрасывает в месяц: как им противодействовать

Если бы у Украины было больше систем Patriot, российские самолеты не смогли бы подлетать настолько близко, чтобы применять авиабомбы.

Для атак по Украине Россия использует более 3000 управляемых авиабомб в месяц. Для борьбы с такими ударами Украине нужно хотя бы семь дополнительных систем Patriot.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции 27 мая.

"Самая главная проблема, которая сегодня есть: Россия применяет более 3000 КАБов просто по людям в месяц. Мы считаем, что в следующем месяце будет 3,5 тысячи. В этом месяце – 3200. Просто на голову людям прилетают тысячи авиабомб. Никто с любым оружием в руках, с любой подготовкой, какая бы у него защита ни была, не способен выдержать", – заявил Зеленский.

Он отметил, что у Украины нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить 3000 таких авиабомб в месяц.

"Такого количества ракет просто не существует, их нет. Как можно бороться? Мы просим мир помочь Украине хотя бы с дополнительными семью системами Patriot. Семь систем хотя бы. Потому что нам только для Харьковского направления нужно хотя бы две системы", – сообщил президент.

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Он объяснил, что благодаря наличию у Украины большего количества систем Patriot, российские самолеты не смогли бы подлетать столь близко, чтобы применять эти авиабомбы просто по гражданскому населению, а также по военным.

"Я не говорю о десятках систем для того, чтобы закрыть полностью небо над Украиной. Я говорю о том, чтобы хотя бы не предоставлять возможность России использовать тысячи авиабомб", – добавил глава государства.

Напомним, накануне министр обороны Рустем Умеров сообщил, что с начала 2024 года россияне сбросили по территории Украины почти 10 тыс. КАБов.

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