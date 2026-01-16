Зеленский шокировал заявлением об отсутствии ракет к ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до утры 16 января у государства не было ракет к нескольким системам противовоздушной обороны.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам Зеленского, сейчас ракеты к ПВО уже есть, но ему каждый раз приходится «выбивать» пакеты помощи с ракетами для систем у США и Европы.

"До сегодняшнего утра у нас были несколько систем (ПВО — ред.) без ракет. На сегодня я могу сказать об этом откровенно, потому что сегодня у меня есть эти ракеты», — сказал президент.

«Ну и как вы считаете, для чего нужен „энергетический Рамштайн“, если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки? Вопрос не только в системах Patriot, которых никогда не будет хватать. В Украину много разных систем завезли за время войны. На это нужны постоянные пакеты ракет», — добавил Зеленский.

Он уточнил, что утром 16 января Украина получила серьезный пакет ракет к ПВО.

«Выбивать пакеты, когда ты понимаешь, сколько на складах, у какой страны, сколько всего этого есть, что оно лежит. Но есть внутреннее законодательство, безусловно, которое ограничивает выдавать, что минимум в той или иной стране должен лежать на складе. Ты это просто выбиваешь силой«, — рассказал глава государства.

Напомним, Украина инициирует «энергетический Рамштайн» для преодоления последствий российского террора и аномальных морозов. По поручению премьер-министра Юлии Свириденко МИД и Минэнерго во главе с Денисом Шмыгалем созывают союзников для привлечения оборудования и средств в Фонд поддержки энергетики. Кроме того, министр Андрей Сибига анонсировал новые пакеты ПВО для защиты инфраструктуры, подчеркнув, что Россия ответит за попытку геноцида холодом в международных судах.