Если РФ запустит 1000 дронов в сутки: Зеленский сказал, есть ли противодействие

Россияне в 2026 году планируют нарастить объемы производства вооружения, в частности БаЛА, чтобы применять до 1000 дронов в день. Однако их планы проваливаются.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается тысячи дронов в день, то, что хочет враг. Враг хотел это еще в прошлом году. Не добились они такого результата. Среднее количество у них 200-250 было в сутки. Хотят сейчас до тысячи, посмотрим. Я вижу пока средняя где-то 350 их возможностей. Но, безусловно, мы должны рассчитывать, скажем так, на самый плохой для нас сценарий, это они могут применять, например, тысячу», — отметил он.

«Сегодня мы уже производим около тысячи в сутки перехватчиков, но этого недостаточно. Потому что наши перехватчики уже обогнали количество наших, скажу вам честно, операторов. Поэтому мы должны догнать это количество групп перехватчиков, соответствующих мобильным группам. В принципе, эту задачу знает и Сырский, и эту задачу получил новый глава Министерства обороны Федоров», — добавил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что пока нет никаких признаков того, что россияне готовятся к мирным переговорам. Напротив, они увеличивают размер производства ударных типов вооружения, как и численность наступательных группировок.

Кроме того, Институт изучения войны писал, что Россия продолжает наращивать производство недорогих ударных беспилотников и применять инновации в их использовании, что создает благоприятные для оккупационной армии эффекты на поле боя.