Зеленский сказал, чем ЕС придется платить в случае отказа в финпомощи

Владимир Зеленский / © Associated Press

Если Украина не получит финансовую поддержку от ЕС, то это будет иметь последствия.

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Брюсселе, сделал ряд заявлений о помощи Украине.

«Без помощи Украине будет тяжело… ЕС будет платить кровью, а не деньгами из-за агрессии РФ», — сказал президент.

Он также заявил, что большинство лидеров поддерживают репарационный заем, остальные — другие инструменты.

Как известно, в ЕС уже заблокировано около 300 миллиардов евро российских активов, из которых более 140 миллиардов генерируют прибыль. Именно эти средства предлагается использовать для помощи Украине, не нарушая международное право.

18-19 декабря в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, где планируется принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы. В случае отсутствия согласия ЕС рассмотрит план Б — временный кредит за счет заимствований блока.