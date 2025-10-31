Зеленский сказал, чем закончится приезд Путина в Покровск

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал «планы» российского диктатора Владимира Путина посетить Покровск, за который идут тяжелые бои.

Об этом глава государства высказался на брифинге 31 октября.

«Говорит Путин, что он поедет в Покровск. С удовольствием, если он приедет в Покровск. Все будут аплодировать. Мы понимаем, чем все закончится«, — заинтриговал заявлением Зеленский.

Реклама

Напомним, 30 октября Минобороны РФ заявило, что получило приказ Путина разрешить беспрепятственный доступ иностранным и украинским журналистам в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где, по их версии, украинские войска якобы находятся в блокаде. Вражеское командование якобы готово временно приостановить боевые действия на 5-6 ч. для создания безопасных коридоров въезда/выезда для представителей СМИ.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий категорически не рекомендовал журналистам доверять предложениям Москвы о возможных «коридорах» в зоне боевых действий. Тихий напомнил о трагическом опыте Иловайска 29 августа 2014 года. Он подчеркнул, что единственная цель Путина — затягивание войны, и призвал СМИ не помогать диктатору оправдывать его преступления.