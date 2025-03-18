Зеленский сказал, что будет в случае нарушения Россией возможного прекращения огня

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина и Россия при посредничестве американской стороны смогут договориться и прекратить атаки по энергетической инфраструктуре. Но в случае нарушения режима тишины со стороны РФ Украина будет готова ответить.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции вечером вторника, 18 марта.

"Не может быть так, что Россия будет бить по нашей энергетике, а мы будем молчать. Мы будем отвечать. Но две стороны – украинская и российская – могут не бить по энергетике. Наша сторона будет это поддерживать. Это была часть нашего предложения по небу и морю", – сказал президент.

Он добавил, что прекращение ударов по энергетике будет возможно при условии посредничества США, если они согласятся быть гарантами контроля соблюдения режима тишины.

Напомним, по словам Зеленского, Украина поддерживает инициативу по прекращению ударов по энергосистеме, но необходимо узнать детали соглашения.

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