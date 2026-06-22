Зеленский сказал, что должен сделать Навроцкий для укрепления отношений между Польшей и Украиной

Мы не враги: Зеленский предложил Польше план снятия напряжения / © Офис президента Украины

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Межгосударственные отношения между Варшавой и Киевом должны основываться на понимании общей угрозы, а не на постоянном подчеркивании мелких споров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеведущей ТСН Алле Мазур, комментируя нынешнее охлаждение в отношениях с польским коллегой.

«Надо решить, у нас общие проблемы или у нас общий враг. По моему мнению, философия отношения должна меняться. У нас есть вопросы — пусть их институты разбирают подробно, пусть этим занимаются. Приоритет какой? Будет ли будущее у такой Европы независимой из-за российской агрессии. И его не будет, если мы не будем вместе», — предупредил Зеленский.

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Он напомнил, что Украина никогда не поднимала вопрос, скажем, Армии Краевой, причастной к убийствам гражданских украинцев в годы Второй мировой и первые послевоенные годы.

Глава государства подчеркнул, что европейская безопасность невозможна без единства. По его мнению, приоритетом польского президента должна быть защита от РФ.

«И когда приоритет у сегодняшнего президента будет таким же, как у меня, у нас есть общие границы, партнерство, соседство и дружба между нашими народами, и у нас есть общий враг, и это Россия. Мы друг другу точно не враги. И тогда градус будет меньше сразу. Будет деэскалация», — сказал Зеленский.

Он пригласил Кароля Навроцкого приехать в Украину.

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«Президенту Польши нужно найти время и приехать в Украину. Это уважение для нашего государства. Приехать, поговорить на все вопросы, снять все вопросы. Все сразу не снимется. Ну, это правильно. А я всегда говорю, что я готов», — подытожил Зеленский.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил, что решил лишить президента Украины ордена Белого орла из-за указа Владимира Зеленского о наименовании подразделения Вооруженных сил в честь «героев УПА».

В ответ Зеленский отправил в Польшу Орден Белого Орла «Новой почтой».

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