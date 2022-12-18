Зеленский сказал, что готов выйти на ринг с Путиным – эксперт объяснил, что означает это заявление

Владимир Зеленский продемонстрировал, что не боится скрывающегося по бункерам Путина.

Своим заявлением о готовности выйти на ринг с Владимиром Путиным, президент Украины Владимир Зеленский фактически унизил главу Кремля.

Об этом в комментарии 24 канала рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Так, по его словам, Зеленский красиво унизил Путина.

"Фактически Зеленский унизил Путина таким публичным заявлением. Путин же долго кичился, что он такой-сякой борец и самбист. А как он воспринимал Зеленского? Как клоуна. И здесь Зеленский предлагает выйти и разобраться, чтобы Путин ответил за свои слова", — пояснил Шейтельман.

По его мнению, это сработало на российских элитах. Хотя публично они ничего не заявляли, но положительно оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов выйти на ринг с Владимиром Путиным как настоящий мужчина. Во время разговора с журналистом украинский лидер заявил, что настоящий мужчина решает все без посредников, а не посылает кого-то и объяснил, что когда угодно готов выйти на ринг с Путиным.

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