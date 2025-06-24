Зеленский сказал, что хочет видеть в итоговой декларации саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский / © скриншот с видео

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте за встречу и приглашение на саммит Североатлантического альянса. По словам Президента, это «четкий сигнал, что Украина среди приоритетов повестки дня НАТО».

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в Telegram.

Во время встречи Зеленский рассказал о скоординированных шагах в рамках саммита и общих ожиданиях от его результатов. «Украина рассчитывает, что в итоговой декларации саммита будут сигналы о дальнейшей поддержке украинцев в борьбе против российской агрессии», — заявил он.

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Президент подчеркнул важность усиления системы противовоздушной обороны: «Россия продолжает удары против наших людей. И именно поэтому приоритетным вопросом сейчас для нас является усиление ПВО и поддержка развития отечественного оборонного производства со стороны стран Альянса». Он поблагодарил за «заверения в дальнейшей поддержке».

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины выражал надежду на встречу с президентом США

Кроме того, издание Bloomberg сообщило, что в проекте итогового документа саммита НАТО отсутствует упоминание о перспективе вступления Украины в Альянс и обещание долгосрочной помощи Украине в сфере безопасности.