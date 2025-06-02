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Зеленский сказал, что зафиксировала операция СБУ "Паутина" в тылу РФ
Масштабная атака дронов по территории России значительно ослабила ее армию.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с партнерами операцию СБУ "Паутина" внутри РФ. Она показала, какую роль в современной войне играют технологии.
Об этом Зеленский сказал во время визита в Вильнюс.
Он, в частности, проинформировал наших партнеров о ситуации на фронте.
«Мы также говорили о нашей операции внутри России, серьезно ослабившей их армию. Операция „Паутина“ показала, как на самом деле выглядит современная война и почему так важно оставаться впереди в технологиях», — подчеркнул украинский лидер.
Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты операции "Паутина" по военным аэродромам в РФ.
«Совершенно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней с начала планирования до эффективной реализации. Наиболее дальнобойна наша операция. Наших людей, которые готовили операцию, вывели вовремя с российской территории. Поблагодарил генерала Малыша за этот успех Украины», — говорит Зеленский.
Глава государства поручил Службе безопасности проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.