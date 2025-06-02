Зеленский сказал, что зафиксировала операция СБУ "Паутина" в тылу РФ

Владимир Зеленский / © ТСН

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с партнерами операцию СБУ "Паутина" внутри РФ. Она показала, какую роль в современной войне играют технологии.

Об этом Зеленский сказал во время визита в Вильнюс.

Он, в частности, проинформировал наших партнеров о ситуации на фронте.

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«Мы также говорили о нашей операции внутри России, серьезно ослабившей их армию. Операция „Паутина“ показала, как на самом деле выглядит современная война и почему так важно оставаться впереди в технологиях», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал результаты операции "Паутина" по военным аэродромам в РФ.

«Совершенно блестящий результат. Самостоятельный результат Украины. Год, шесть месяцев и девять дней с начала планирования до эффективной реализации. Наиболее дальнобойна наша операция. Наших людей, которые готовили операцию, вывели вовремя с российской территории. Поблагодарил генерала Малыша за этот успех Украины», — говорит Зеленский.

Глава государства поручил Службе безопасности проинформировать общество о деталях и результатах операции, которые могут быть обнародованы.

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