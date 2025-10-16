Зеленский сказал, что заставило Путина возобновить переговоры с Трампом

Президент Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным / © ТСН

Российский президент Владимир Путин поспешил возобновить диалог с президентом США Дональдом Трампом, как только услышал о возможности поставки Украине американских ракет Tomahawk.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл в Вашингтон для переговоров с американским лидером, которые состоятся в пятницу, 17 октября.

Украинский лидер выразил уверенность, что тот «импульс обуздания террора и войны, который сработал на Ближнем Востоке, поможет окончанию российской войны против Украины».

«Путин точно не смелее, чем ХАМАС или любой другой террорист. Язык силы и справедливости обязательно сработает и в отношении России. Уже видим, что Москва спешит возобновить диалог, только услышав о „томагавках“, — подчеркнул Зеленский.

Украинский президент добавил, что во время пребывания в Вашингтоне состоятся встречи с представителями оборонных компаний.

«Это производители сильного оружия, которое точно может усилить нашу защиту. В частности, будем говорить о дополнительных поставках систем ПВО», — отметил он.

Кроме того, у Зеленского будут встречи с представителями американских энергетических компаний.

«Сейчас, когда Россия ставит на террор против нашей энергетики и наносит ежедневные удары, мы работаем на устойчивость Украины», — подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, во время телефонного разговора с Дональдом Трампом Владимир Путин сказал, что предоставление ракет Tomahawk Украине испортит отношения США и России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский готовится к встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме. Во время этой встречи могут быть достигнуты договоренности, которые обеспечат жизненно необходимую военную поддержку Украины.