Зеленский сказал, что заставит РФ сесть за стол переговоров

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любое наступательное оружие, предоставленное Соединенными Штатами, может вынудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. И это может произойти даже в случае, когда такое оружие, включая ракеты, способные наносить удары в глубине российской территории, не будет применено.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax.

Президент Дональд Трамп в понедельник объявил о плане перевооружения Украины ракетами и другим оружием, включая системы ПВО Patriot, и предупредил о «очень жестких пошлинах», если Путин не прекратит войну в течение 50 дней. Во вторник Россия отвергла ультиматум Трампа, а замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что «любые попытки предъявлять требования, особенно ультиматумы, неприемлемы для РФ».

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Также во вторник Трамп, как сообщается, уменьшил вероятность поставок в Украину оружия большой дальности, которая позволила бы Киеву нанести удар еще дальше по российской территории. По мнению представителей Украины и США, этот шаг может помочь подтолкнуть Путина к переговорам о прекращении боевых действий.

«Президент Трамп, вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и прекращения войны. Но россияне понимают только силу. Поэтому только жесткие санкции и только мощное оружие. Но русские понимают только силу. Поэтому только жесткие санкции и мощное оружие. Мы готовы к действиям, демонстрации силы», — заявил Зеленский в эксклюзивном интервью корреспонденту Newsmax Шелби Уайлдер в Киеве.

Он добавил, что помнит: до того, как президент Трамп стал президентом, у Украины был мощный пакет сдерживания.

«Я хотел, чтобы Америка продала нам такой сверток. Но этого не произошло. Мы говорили об этом с президентом Трампом. Я очень хотел бы, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставляет Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но если Россия знает ее существование, это уже весомый аргумент».

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Ранее Зеленский сравнил подход Байдена и Трампа к войне в Украине. Он объяснил: президент Трамп дает Путину шанс положить ей конец. При этом украинский председатель подчеркнул, что не намерен критиковать и благодарен за то, что США предоставили Украине в войне, которая длится более трех лет.

«Я очень хочу верить, что Трамп дал Путину это окно возможностей. И мне очень хочется верить: если Путин не сделает выводов, президент Трамп действительно применит мощные санкции, которые невозможно обойти. Прежде всего, в энергетическом и банковском секторах. А также, что он предоставит нам сильный пакет сдерживания и мощные системы противовоздушной обороны, которые смогут защитить Украину и европейские страны. Вот в чем разница», — сказал он.

Также резидент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент России Владимир Путин опасается США. Такой вывод можно сделать из-за его склонности прекращать бомбардировки Киева во время визитов специального посланника Кита Келлога и других американцев.