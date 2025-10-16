«Это будет последняя большая атака РФ»: Politico раскрыло детали закрытой встречи Зеленского со «Слугами народа» / © Associated Press

На закрытой встрече с депутатами из своей фракции «Слуга народа» Владимир Зеленский заявил, что ожидает реального перемирия: он надеется, что нынешнее наступление РФ на Востоке — последний большой прорыв в войне.

Об этом пишет Politico со ссылкой на собственные источники в украинском парламенте.

«Конечно, Украине придется пережить еще одну суровую зиму, но Зеленский сказал им, что ожидает реальной возможности перемирия, хотя, отметил он, это будет нелегко», — пишут в статье.

Чтобы это произошло, на Россию нужно оказывать большее экономическое и военное давление, чтобы Путин понял, что единственным логическим результатом являются переговоры, и что продолжение конфликта не приведет ни к каким другим преимуществам для него, а лишь обескровит Россию, считает автор статьи.

В издании предполагают, что Трамп, похоже, намерен остановить войну в Украине и получить еще один «козырь», чтобы Нобелевская премия мира в следующем году ему досталась.

Медленно, но уверенно, Трамп и Зеленский сближаются — больше, чем кто-то мог предсказать еще в феврале после их бурной ссоры в Овальном кабинете, которую многие восприняли как засаду.

Кроме того, по словам инсайдера издания, освещение в СМИ саммита на Аляске «триумфом Путина» разозлило Трампа. Российский диктатор, похоже, убежден, что ему просто нужно подождать, пока Запад согласится, переоценил свои возможности, не дав Трампу ничего в Анкоридже.

Тем временем европейские лидеры, которые нравятся Трампу, продолжают свои усилия по улаживанию скандала в Овальном кабинете. Инсайдер называет премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба и генерального секретаря НАТО Марка Рютте ключевыми игроками здесь, а также советника Стармера по национальной безопасности Джонатана Пауэлла. Он также сказал, что выигрышной картой в лоббировании было то, что король Британии Чарльз «сказал Трампу, что Украина отличная, и это действительно изменило взгляд Трампа на Украину».

Но инсайдер также воздает должное Зеленскому за то, что он упорно работал над улучшением своих отношений с Трампом и был аккуратным в своем языке.

«Вы должны понимать, что с начала войны Зеленский и Ермак привыкли к тому, что к ним относились как к рок-звездам, как к мировым знаменитостям, а потом появляется Трамп и говорит: „Здесь есть место только для одного — для меня“, — сказал собеседник Politico.

Однако сейчас президенту США лучший способ отомстить Путину — это похвалить Зеленского, считает автор статьи.

«В общем, карты, безусловно, начали ложиться в руки Зеленского. Украинские чиновники и их сторонники в США надеются, что они будут продолжать это делать, хотя признают, что с Трампом ничего нельзя воспринимать как должное», — подытожили в издании.

Напомним, что встреча Зеленского с Трампом запланирована на пятницу, 17 октября. Перед этой встречей Трамп поговорит с Путиным.