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Зеленский сказал, готова ли Украина к подписанию рамочного соглашения со США о редкоземельных металлах

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Зеленский сказал, готова ли Украина к подписанию рамочного соглашения со США о редкоземельных металлах

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Наше государство выражает готовность.

Украина готова к подписанию рамочного соглашения с США о редкоземельных металлах. По мнению Владимира Зеленского, страны могли сделать это раньше.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина готова к подписанию рамочного соглашения. Как первый шаг. Мы всегда об этом говорили. Честно говоря, я думал, что мы это подпишем раньше. Не о чем говорить. Никаких секретов за кулисами нет. Мы готовы", — подчеркнул главнокомандующий.

Ранее говорилось, что в Саудовской Аравии обсудили вопрос прекращения огня на 30 дней. Что касается санкций или других шагов давления на РФ, это будет зависеть от американской стороны и станет ясно после их диалога с россиянами.

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