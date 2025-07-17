Зеленский сказал, каким образом Трамп может поставить Путина на колени

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент России Владимир Путин не готов к компромиссам ради прекращения своей жестокой войны. При этом у главы США Дональда Трампа есть возможность поставить диктатора на колени, ускорив введение жестких санкций.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью The Post.

«Ему нужно это почувствовать», — сказал Зеленский.

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Лидер заявил, что он очень благодарен Трампу за поддержку санкций, вспомнив намерение американского лидера ввести 100-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, если Москва не согласится на мирное соглашение. Однако, по его словам, 50-дневный срок означает только новые смерти и разрушения в течение почти двух месяцев.

Зеленский подчеркнул: для прекращения продолжающегося уже более трех лет кровопролития следует заставить Путина захотеть прекратить войну. Пока российский вождь просто не готов к компромиссу.

«Если Украина должна сделать это самостоятельно, мы должны пройти очень долгий путь, пожертвовать множеством людей, чтобы убедить его в важности (прекращение конфликта — ред.), потому что это не просто слова — нужны серьезные рычаги влияния», — говорит Зеленский.

Это происходит на фоне того, что военная машина Путина становится все более жестокой, намеренно нанося удары по мирным жителям, включая детей, с помощью взрывоопасных беспилотников, которые его войска запускают на территорию Украины в рекордных количествах чуть ли не каждый день. Также они атакуют спасателей после нападения.

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По словам Зеленского, теперь у Путина будет еще больше времени для осуществления своего коварного плана. И это после того, как он уже «играл с Трампом» в течение месяцев длительных и безрезультатных мирных переговоров с Москвой.

«Путин зря потратил время президента Трампа. Я бы очень хотел, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент оказывали давление на ситуацию с помощью санкций, и чем быстрее это будет сделано, тем лучше», — говорит Зеленский.

Трамп открыто выражал свое недовольство Путиным за то, что тот подталкивал его к переговорам, одновременно разрешая масштабную атаку на Украину.

«Многие люди умирают, и этому нужно покончить. Если хотите знать правду, Путин швыряет нам много ерунды», — отметил Трамп.

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Зеленский сказал, что понимает чувство президента, заявив, что Трамп верит в то, что россияне «способны покончить с войной», но на самом деле они не имеют к этому никакого желания.

Сегодня президент Трамп разочарован тем, что все это оказалось ложью. Путин просто играл с ним.

Во вторник Трамп заявил, что готов ускорить сроки, если Россия не будет вести себя серьезно.

«Много мнений меняется очень быстро — может, не через 50 дней, а может, и гораздо раньше», — сказал президент.

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Президент Украины также заявил, что Трамп явно разочарован неуважением Москвы к человеческой жизни, даже когда речь идет о ее собственном народе.

«Я думаю, президент Трамп был уверен, что россияне действительно готовы положить конец войне, потому что им было жалко умирающих людей, и я думаю, он разочарован тем, что россияне не так уж заботятся о жизни людей. Трамп воспринимает смерть людей более серьезно, чем Путин. Ему это причиняет больше боли — он говорит об этом — чем Путину, которому совсем не жалко своих людей, а ведь они — его граждане».

Экономические санкции, которые Зеленский назвал «гуманитарным» способом помочь покончить с войной, поскольку они не предусматривают участия США в боевых действиях против России, являются мощным способом убедить Путина прекратить наступление. Это связано с тем, что они скажутся на кошельках рядовых россиян, что может означать резкое падение популярности Путина внутри страны и общественный резонанс со стороны сильно репрессированного населения.

По словам Зеленского, хотя многие россияне, в том числе военнопленные в Украине, с которыми The Post общалась в марте, не понимают цели войны и частно выступают против нее, они не высказываются открыто, потому что «не свободны», как в западном мире. Но все может измениться, если они ощутят последствия.

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«Они (русские — ред.) боятся, что у них либо отберут деньги, либо посадят в тюрьму (если они сейчас выскажутся — ред.). Но когда людей увольняют с работы, потому что работодатель не может этого выдержать, и все сокращается из-за экономики, тогда всегда происходит социальный взрыв», — добавляет украинский лидер.

По словам Зеленского, Трамп мог бы покончить с войной, применив эту стратегию, поскольку одержимый властями Путин потеряет интерес к дальнейшему насилию, если потеряет поддержку своего народа.

«Конечно, хотелось бы ускорить этот процесс. Мы будем со своей стороны работать над тем, чтобы предоставить Трампу больше информации, больше аргументов в пользу жестких санкций против России», — завершил Зеленский.

Ранее в Офисе президента озвучили позицию по поводу действий лидера США Дональда Трампа в целях завершения войны в Украине. Там полагают, что президент США не отступит.

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Глава ОПУ Андрей Ермак «совершенно оптимистично настроен» в контексте того, что Трамп не отступит.

«Он знает, что Путин не хочет сейчас останавливать эту войну. И он знает, насколько успешным был мир из-за силы с Ираном».