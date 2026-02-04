- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский сказал, какую большую уступку делает Украина ради мира
Украинский лидер считает, что требование России отдать весь Донбасс является бессмысленным.
Украина делает большую уступку, когда соглашается на замораживание войны на линии фронта.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, пишет Le Monde.
«Если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, это уже большая уступка с нашей стороны», — подчеркнул он.
Украинский лидер добавил, что требование России отдать весь Донбасс является бессмысленным.
«Чтобы завоевать восток Украины, им [россиянам] будет стоить еще 800 тысяч трупов, трупов их солдат. Им понадобится минимум два года, с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся», — пояснил он.
Владимир Зеленский добавил, что для заключения мирного соглашения речь должна идти об уступках с обеих сторон.
«Если речь идет о [специальной] экономической зоне [на Донбассе], например, нашим военным придется отступить. Россияне тоже должны это сделать. Если говорим о демилитаризованной зоне, мы должны контролировать свою часть. Они должны контролировать свою, но между нами нужна международная сила разграничения, международное присутствие», — подчеркнул украинский президент.
Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщил, что Украина рассматривает возможность создания специальной экономической зоны как один из вариантов выхода из тупика в переговорном процессе с РФ.