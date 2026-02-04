Зеленский сказал, какую большую уступку делает Украина ради мира

Владимир Зеленский / © Getty Images

Украина делает большую уступку, когда соглашается на замораживание войны на линии фронта.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2, пишет Le Monde.

«Если мы заморозим линию фронта и сохраним позиции, это уже большая уступка с нашей стороны», — подчеркнул он.

Украинский лидер добавил, что требование России отдать весь Донбасс является бессмысленным.

«Чтобы завоевать восток Украины, им [россиянам] будет стоить еще 800 тысяч трупов, трупов их солдат. Им понадобится минимум два года, с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся», — пояснил он.

Владимир Зеленский добавил, что для заключения мирного соглашения речь должна идти об уступках с обеих сторон.

«Если речь идет о [специальной] экономической зоне [на Донбассе], например, нашим военным придется отступить. Россияне тоже должны это сделать. Если говорим о демилитаризованной зоне, мы должны контролировать свою часть. Они должны контролировать свою, но между нами нужна международная сила разграничения, международное присутствие», — подчеркнул украинский президент.

Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига ранее сообщил, что Украина рассматривает возможность создания специальной экономической зоны как один из вариантов выхода из тупика в переговорном процессе с РФ.