- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 1 мин
Зеленский сказал, когда может состояться встреча в США
Зеленский заявил, что в ближайшее время возможна встреча переговорной группы в США.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встречах в Майами. Есть соответствующие наработки.
Об этом сегодня на брифинге рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, была достаточно открытая дискуссия. Вчера, 15 декабря, был соответствующий брифинг с нашей стороны и американской проверочной группы.
«Мы долго говорили о тех или иных вопросах, разных и болезненных, и тех, которые мы проходим сегодня. Европейскую реакцию также американские партнеры получили вчера», — сказал Зеленский.
Он считает, что теперь американская сторона будет контактировать с российской стороной.
«И после этого будет уже встреча с Украиной в США. На уровне переговорных групп, я думаю, что в ближайшие дни, может, на выходных, чуть позже», — отметил Зеленский.
Ранее Зеленский прокомментировал переговоры о мире. Он назвал их «наиболее интенсивными».
«Мы не говорим о паузе или временном, неопределенном решении. Мы тесно сотрудничаем с партнерами, чтобы наконец-то прекратить эту российскую войну против Украины», — заявил Зеленский.