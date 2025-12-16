Зеленский сказал, когда может состояться встреча в США

Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о встречах в Майами. Есть соответствующие наработки.

Об этом сегодня на брифинге рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, была достаточно открытая дискуссия. Вчера, 15 декабря, был соответствующий брифинг с нашей стороны и американской проверочной группы.

«Мы долго говорили о тех или иных вопросах, разных и болезненных, и тех, которые мы проходим сегодня. Европейскую реакцию также американские партнеры получили вчера», — сказал Зеленский.

Он считает, что теперь американская сторона будет контактировать с российской стороной.

«И после этого будет уже встреча с Украиной в США. На уровне переговорных групп, я думаю, что в ближайшие дни, может, на выходных, чуть позже», — отметил Зеленский.

Ранее Зеленский прокомментировал переговоры о мире. Он назвал их «наиболее интенсивными».

«Мы не говорим о паузе или временном, неопределенном решении. Мы тесно сотрудничаем с партнерами, чтобы наконец-то прекратить эту российскую войну против Украины», — заявил Зеленский.